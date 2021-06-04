Глава РФПИ назвал заказчиков информационной кампании против «Спутника V»

Российские власти неоднократно заявляли о попытках западных стран дискредитировать «Спутник V». Так, в марте пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщало, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину. В качестве примера ведомство привело заявление главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутца Гюльнера о том, что Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы «затянуть» сертификацию российской вакцины до июля-августа, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке. Европейский союз вскоре опроверг эту информацию.