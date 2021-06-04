Глава РФПИ назвал заказчиков информационной кампании против «Спутника V»
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК заявил, что заказчиками информационной кампании против «Спутника V» были представители так называемой «большой фармы» и антироссийские политические круги. По его словам, кампания была направлена на подрыв доверия к достижению ученых и на снижение темпов вакцинации в стране.
«Мы считаем, что инициаторы этого процесса — ряд компаний "большой фармы" и антироссийские политические круги. С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины», — сообщил Дмитриев.
К «большой фарме» относят около 30 ведущих мировых производителей лекарств, в том числе корпорации, которые выпускают вакцины от COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
Информационная кампания против «Спутника V», по словам Дмитриева, началась еще до его регистрации в сентябре прошлого года с «абсурдных» заявлений, что технологию производства российского препарата украли. Таким образом конкуренты в частности, пытались снизить темпы вакцинации в стране.
Дмитриев также рассказал, что многие фармацевтические гиганты в прошлом платили миллионы долларов штрафов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг». Таким образом компании пытались уничтожить своих конкурентов и создать монополию на рынке с помощью ангажированных экспертов.
Российские власти неоднократно заявляли о попытках западных стран дискредитировать «Спутник V». Так, в марте пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщало, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину. В качестве примера ведомство привело заявление главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутца Гюльнера о том, что Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы «затянуть» сертификацию российской вакцины до июля-августа, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке. Европейский союз вскоре опроверг эту информацию.