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Абрамченко спрогнозировала появление в России климатических мигрантов

Ведомости

В скором будущем в России могут появиться климатические мигранты из стран, где стало слишком жарко из-за изменения климата, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

«Климатические мигранты — это очень острая тема. Они могут появиться в России — это корректно», — рассказала Абрамченко.

По ее словам, из-за большой территории у России высокий потенциал для адаптации к изменениям климата.

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По прогнозу Международной группы экспертов по изучению климата (МГЭИК), стремительное изменение климата на Земле приведет к тому, что в некоторых регионах станет жарче, а также начнутся проблемы с водой. Климатическая миграция может быть вызвана затоплением прибрежных территорий.

По мнению руководителя Главной геофизической лаборатории Владимира Катцова, климатические мигранты могут приехать в Россию из ближайших стран Средней Азии, таких как Таджикистан и Узбекистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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