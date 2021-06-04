Абрамченко спрогнозировала появление в России климатических мигрантов

По прогнозу Международной группы экспертов по изучению климата (МГЭИК), стремительное изменение климата на Земле приведет к тому, что в некоторых регионах станет жарче, а также начнутся проблемы с водой. Климатическая миграция может быть вызвана затоплением прибрежных территорий.