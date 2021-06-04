Абрамченко спрогнозировала появление в России климатических мигрантов
В скором будущем в России могут появиться климатические мигранты из стран, где стало слишком жарко из-за изменения климата, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
«Климатические мигранты — это очень острая тема. Они могут появиться в России — это корректно», — рассказала Абрамченко.
По ее словам, из-за большой территории у России высокий потенциал для адаптации к изменениям климата.
По прогнозу Международной группы экспертов по изучению климата (МГЭИК), стремительное изменение климата на Земле приведет к тому, что в некоторых регионах станет жарче, а также начнутся проблемы с водой. Климатическая миграция может быть вызвана затоплением прибрежных территорий.
По мнению руководителя Главной геофизической лаборатории Владимира Катцова, климатические мигранты могут приехать в Россию из ближайших стран Средней Азии, таких как Таджикистан и Узбекистан.