Песков рассказал о реакции Путина на поражение соборной России на ЧМ по хоккею
Президент России Владимир Путин расстроился из-за проигрыша сборной РФ Канаде на чемпионате мира по хоккею, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает, смотрел ли Путин матч.
«Не знаю. Но он расстроился вместе с нами», — ответил Песков (цитата по ТАСС).
Накануне российская сборная проиграла сборной Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале, выбыв из соревнования. Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге.
В четвертьфинал чемпионата прошли четыре команды: США сыграют с Канадой, а сборная Финляндии с Германией. Финал и игра за третье место запланированы на 6 июня.