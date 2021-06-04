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Песков рассказал о реакции Путина на поражение соборной России на ЧМ по хоккею

Ведомости

Президент России Владимир Путин расстроился из-за проигрыша сборной РФ Канаде на чемпионате мира по хоккею, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает, смотрел ли Путин матч.

«Не знаю. Но он расстроился вместе с нами», — ответил Песков (цитата по ТАСС).

Накануне российская сборная проиграла сборной Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале, выбыв из соревнования. Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге.

В четвертьфинал чемпионата прошли четыре команды: США сыграют с Канадой, а сборная Финляндии с Германией. Финал и игра за третье место запланированы на 6 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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