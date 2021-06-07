«Коммерсантъ» узнал о возможных ограничениях на полеты россиян за границу

По словам собеседника издания на туррынке, организованные туристы летают на грузопассажирских рейсах в основном на Кипр и в Тунис, которых пока нет в списке разрешенных стран. Туры на Кипр начали продаваться в апреле. По данным источника, на остров летали по 1-3 тыс. российских туристов в день. Сейчас там может находиться 14-42 тыс. туристов. Путевки в Тунис куплены в небольшом объеме. По данным источника, вывоз туристов из этих стран будет проходить до 19 июня.