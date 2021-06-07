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«Коммерсантъ» узнал о возможных ограничениях на полеты россиян за границу

Ведомости

Ростуризм сообщил туроператорам о возможном аннулировании допусков авиакомпаний на выполнение грузопассажирских рейсов, на которых организованных туристов перевозят в страны, с которыми авиасообщение официально не возобновилось, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее подобную телеграмму Росавиация направила авиакомпаниям, она опубликована на портале Tourdom. В документе говорится, что оформлять туристам билеты на полеты за границу можно, если есть решение оперштаба по борьбе с коронавирусом и разрешение властей других стран.

В Росавиации и Ростуризме изданию не предоставили комментарии. Оперштаб разрешил полеты в 43 страны мира. Туристы летают туда на пассажирских и грузопассажирских рейсах.

По словам собеседника издания на туррынке, организованные туристы летают на грузопассажирских рейсах в основном на Кипр и в Тунис, которых пока нет в списке разрешенных стран. Туры на Кипр начали продаваться в апреле. По данным источника, на остров летали по 1-3 тыс. российских туристов в день. Сейчас там может находиться 14-42 тыс. туристов. Путевки в Тунис куплены в небольшом объеме. По данным источника, вывоз туристов из этих стран будет проходить до 19 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных