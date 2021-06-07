«Коммерсантъ» узнал о возможных ограничениях на полеты россиян за границу
Ростуризм сообщил туроператорам о возможном аннулировании допусков авиакомпаний на выполнение грузопассажирских рейсов, на которых организованных туристов перевозят в страны, с которыми авиасообщение официально не возобновилось, сообщил «Коммерсантъ».
Ранее подобную телеграмму Росавиация направила авиакомпаниям, она опубликована на портале Tourdom. В документе говорится, что оформлять туристам билеты на полеты за границу можно, если есть решение оперштаба по борьбе с коронавирусом и разрешение властей других стран.
В Росавиации и Ростуризме изданию не предоставили комментарии. Оперштаб разрешил полеты в 43 страны мира. Туристы летают туда на пассажирских и грузопассажирских рейсах.
По словам собеседника издания на туррынке, организованные туристы летают на грузопассажирских рейсах в основном на Кипр и в Тунис, которых пока нет в списке разрешенных стран. Туры на Кипр начали продаваться в апреле. По данным источника, на остров летали по 1-3 тыс. российских туристов в день. Сейчас там может находиться 14-42 тыс. туристов. Путевки в Тунис куплены в небольшом объеме. По данным источника, вывоз туристов из этих стран будет проходить до 19 июня.