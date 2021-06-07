В Японии арестовали помощника капитана российского судна «Амур»

В генконсульстве рассказали, что помощник капитана был арестован по подозрению в ненадлежащем управлении судном, из-за чего погибли три человека. У японской прокуратуры есть 72 часа для предъявления обвинений. Компания-судовладелец наняла адвоката, он приедет в Момбэцу 8 июня.