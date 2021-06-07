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В Японии арестовали помощника капитана российского судна «Амур»

Ведомости

Береговая охрана японского города Момбэцу арестовала 38-летнего штурмана российского траулера «Амур» по делу о гибели троих японских рыбаков после столкновения с их судном, сообщает агентство Kyodo, а также ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Саппоро.

«Только что мы получили информацию об аресте третьего помощника капитана, который стоял на вахте», — сообщили в генконсульстве. Информацию об аресте агентству также подтвердили в береговой охране Момбэцу.

В генконсульстве рассказали, что помощник капитана был арестован по подозрению в ненадлежащем управлении судном, из-за чего погибли три человека. У японской прокуратуры есть 72 часа для предъявления обвинений. Компания-судовладелец наняла адвоката, он приедет в Момбэцу 8 июня.

Траулер столкнулся с японским рыболовецким судном у берегов острова Хоккайдо 26 мая. В результате последнее перевернулось, погибли три человека. Столкновение произошло около 6 часов утра примерно в 23 км от порта Момбэцу на Хоккайдо. Японское судно занималось ловлей краба, российское – перевозкой морепродуктов.

В российском генконсульстве предположили, что авария могла произойти из-за сильного тумана. Аналогичное мнение высказали в Сахалинской погранслужбе, отметив, что российское судно шло по обычному маршруту, писали «РИА Новости». После столкновения упавших за борт спасли и уведомили о произошедшем местные власти, судно отправили в японский порт. Никто из россиян не пострадал.

Ранее по теме: При столкновении японского и российского судов погибли три человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных