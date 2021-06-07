В Японии арестовали помощника капитана российского судна «Амур»
«Только что мы получили информацию об аресте третьего помощника капитана, который стоял на вахте», — сообщили в генконсульстве. Информацию об аресте агентству также подтвердили в береговой охране Момбэцу.
В генконсульстве рассказали, что помощник капитана был арестован по подозрению в ненадлежащем управлении судном, из-за чего погибли три человека. У японской прокуратуры есть 72 часа для предъявления обвинений. Компания-судовладелец наняла адвоката, он приедет в Момбэцу 8 июня.
Траулер столкнулся с японским рыболовецким судном у берегов острова Хоккайдо 26 мая. В результате последнее перевернулось, погибли три человека. Столкновение произошло около 6 часов утра примерно в 23 км от порта Момбэцу на Хоккайдо. Японское судно занималось ловлей краба, российское – перевозкой морепродуктов.
В российском генконсульстве предположили, что авария могла произойти из-за сильного тумана. Аналогичное мнение высказали в Сахалинской погранслужбе, отметив, что российское судно шло по обычному маршруту, писали «РИА Новости». После столкновения упавших за борт спасли и уведомили о произошедшем местные власти, судно отправили в японский порт. Никто из россиян не пострадал.