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Экс-солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП

Ведомости

Народная артистка России, бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает пресс-служба музыкальной школы имени Римского-Корсакова, где преподавала Волкова.

«В воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова», — говорится в сообщении. Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу уточняет, что Волкова погибла в аварии на 42-м км автодороги Петергоф — Кейкино в Ломоносовском районе Ленинградской области

48-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot Boxer, выехал на встречную полосу движения, где его иномарка столкнулась с двигавшимся автомобилем Datsun под управлением 61-летнего мужчины, пояснили в полиции. В результате инцидента на месте погибли водитель Datsun и Волкова.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Она окончила Ставропольское музыкальное училище по двум факультетам: вокальному и дирижерско-хоровому. В 1967 г. Волкова окончила Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро,. После этого ее пригласили в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинского), где Волкова работала с 1967 по 1993 г., став солисткой коллектива. Затем до настоящего времени она преподавала в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных