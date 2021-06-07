Экс-солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Она окончила Ставропольское музыкальное училище по двум факультетам: вокальному и дирижерско-хоровому. В 1967 г. Волкова окончила Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро,. После этого ее пригласили в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинского), где Волкова работала с 1967 по 1993 г., став солисткой коллектива. Затем до настоящего времени она преподавала в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.