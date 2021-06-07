В России за сутки выявили 9429 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9429 человек, следует из статистики оперштаба на 7 июня. Скончались 330 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 135 866. Умерли за все время пандемии 124 117 человек.
Вчера, 6 июня, оперштаб сообщил о 9163 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3266 случаев заражения, выздоровели 1568 человек, скончались 59 пациентов. В Москве всего 1 201 273 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+854), Московская (+787), Нижегородская (+158) и Ростовская (+156) области.
За сутки в России полностью выздоровели 6756 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 743 202. Продолжают лечение 268 547.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 173 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,3 млн случаев, Индии (более 28,9 млн), Бразилии (свыше 16,9 млн), Франции (более 5,7 млн) и Турции (5,2 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.