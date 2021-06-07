Коллекторы обратились в СК из-за слов Милонова о «нелюдях» и «паразитах»
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на депутата Госдумы Виталия Милонова, который ранее резко высказывался в адрес коллекторов, сообщает РБК со ссылкой на копию обращения. В ассоциации решили, что слова Милонова попадают под действие статьи о возбуждении ненависти и попросили Бастрыкина провести проверку.
В обращении перечисляются случаи резких высказываний Милонова. Например, в октябре 2020 г. депутат в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвал коллекторов «нелюдями», «клопами» и «паразитами нашего общества». После этого ассоциация обратилась в экспертную организацию, чтобы та провела лингвистическую и социологическую экспертизу высказываний политика. Было установлено, что в них содержатся признаки унижения достоинства и оскорбления коллекторов как социальной группы и группы лиц, объединенных по профессиональному признаку. Обращение коллекторов в СК Милонов назвал попыткой давления на него с тем, чтобы помешать публично высказывать свою позицию.
НАПКА попросила главу СК проверить слова Милонова на наличие признаков возбуждения ненависти или вражды и привлечь его к ответственности в апреле 2021 г. Заявление передали в столичное управление СК, а в мае ассоциация получила ответ, что доводы коллекторов находятся за пределами компетенции ведомства, и обращение перенаправили в полицию. В НАПКА отметили, что до сих пор не получили ответа на свое первое обращение в правоохранительные органы.
В начале июня Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил лишить коллекторов пенсии. По его мнению, коллекторам нужно запретить занимать какую-либо должность после такой работы. Депутат убежден, что они должны просить прощения у общества.