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Коллекторы обратились в СК из-за слов Милонова о «нелюдях» и «паразитах»

Ведомости

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на депутата Госдумы Виталия Милонова, который ранее резко высказывался в адрес коллекторов, сообщает РБК со ссылкой на копию обращения. В ассоциации решили, что слова Милонова попадают под действие статьи о возбуждении ненависти и попросили Бастрыкина провести проверку.

В обращении перечисляются случаи резких высказываний Милонова. Например, в октябре 2020 г. депутат в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвал коллекторов «нелюдями», «клопами» и «паразитами нашего общества». После этого ассоциация обратилась в экспертную организацию, чтобы та провела лингвистическую и социологическую экспертизу высказываний политика. Было установлено, что в них содержатся признаки унижения достоинства и оскорбления коллекторов как социальной группы и группы лиц, объединенных по профессиональному признаку. Обращение коллекторов в СК Милонов назвал попыткой давления на него с тем, чтобы помешать публично высказывать свою позицию.

НАПКА попросила главу СК проверить слова Милонова на наличие признаков возбуждения ненависти или вражды и привлечь его к ответственности в апреле 2021 г. Заявление передали в столичное управление СК, а в мае ассоциация получила ответ, что доводы коллекторов находятся за пределами компетенции ведомства, и обращение перенаправили в полицию. В НАПКА отметили, что до сих пор не получили ответа на свое первое обращение в правоохранительные органы.

В начале июня Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил лишить коллекторов пенсии. По его мнению, коллекторам нужно запретить занимать какую-либо должность после такой работы. Депутат убежден, что они должны просить прощения у общества.

Ранее по теме: В Госдуме предложили лишить коллекторов пенсии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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