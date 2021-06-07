Коллекторы обратились в СК из-за слов Милонова о «нелюдях» и «паразитах»

В обращении перечисляются случаи резких высказываний Милонова. Например, в октябре 2020 г. депутат в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвал коллекторов «нелюдями», «клопами» и «паразитами нашего общества». После этого ассоциация обратилась в экспертную организацию, чтобы та провела лингвистическую и социологическую экспертизу высказываний политика. Было установлено, что в них содержатся признаки унижения достоинства и оскорбления коллекторов как социальной группы и группы лиц, объединенных по профессиональному признаку. Обращение коллекторов в СК Милонов назвал попыткой давления на него с тем, чтобы помешать публично высказывать свою позицию.