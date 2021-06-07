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Навальный отозвал иски к колонии о цензуре газет и невыдаче Корана

Ведомости

Суд во Владимирской области прекратил производство по иску основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове о цензуре газет и по поводу отказа выдавать ему книги, в том числе Коран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Петушинского суда региона.

«Навальный отказался от первого иска (о цензуре газет — прим. ред.), [а также] от иска к колонии, в котором ранее требовал признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных им книг», — сообщили агентству в суде.

В середине апреля Навальный подал в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше», за то, что из приходящих к нему газет «вырезают» некоторые публикации, а также за отказ отдать ему Коран. Основатель ФБК пояснил, что после того как его отправили в колонию, составил «список улучшений самого себя», которому решил следовать во время заключения. Изучение Корана и Сунны попали в данный перечень. Навальный добавил, что хочет проникнуть «в суть» ислама. Также основатель ФБК сообщил, что заказал себе в колонию Тору с комментариями Раши.

Навального также перевели из больницы в колонию в Покрове. Об этом перед началом заседания суда, который в понедельник рассматривал иски Навального к колонии, сообщил представитель ИК-3, пишет ТАСС. Основатель ФБК попал в больницу после объявления голодовки, которую он прекратил 23 апреля. В середине мая глава ФСИН сообщил, что его здоровье «более-менее восстановилось».

Навальный находится в колонии во Владимирской области после замены ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» в феврале 2021 г. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.

Ранее по теме: Кадыров назвал Навального «провокатором» за жалобу на отказ выдать ему Коран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных