Навальный отозвал иски к колонии о цензуре газет и невыдаче Корана
Суд во Владимирской области прекратил производство по иску основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове о цензуре газет и по поводу отказа выдавать ему книги, в том числе Коран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Петушинского суда региона.
«Навальный отказался от первого иска (о цензуре газет — прим. ред.), [а также] от иска к колонии, в котором ранее требовал признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных им книг», — сообщили агентству в суде.
В середине апреля Навальный подал в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше», за то, что из приходящих к нему газет «вырезают» некоторые публикации, а также за отказ отдать ему Коран. Основатель ФБК пояснил, что после того как его отправили в колонию, составил «список улучшений самого себя», которому решил следовать во время заключения. Изучение Корана и Сунны попали в данный перечень. Навальный добавил, что хочет проникнуть «в суть» ислама. Также основатель ФБК сообщил, что заказал себе в колонию Тору с комментариями Раши.
Навального также перевели из больницы в колонию в Покрове. Об этом перед началом заседания суда, который в понедельник рассматривал иски Навального к колонии, сообщил представитель ИК-3, пишет ТАСС. Основатель ФБК попал в больницу после объявления голодовки, которую он прекратил 23 апреля. В середине мая глава ФСИН сообщил, что его здоровье «более-менее восстановилось».
Навальный находится в колонии во Владимирской области после замены ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» в феврале 2021 г. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.