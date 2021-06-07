Навальный отозвал иски к колонии о цензуре газет и невыдаче Корана

В середине апреля Навальный подал в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше», за то, что из приходящих к нему газет «вырезают» некоторые публикации, а также за отказ отдать ему Коран. Основатель ФБК пояснил, что после того как его отправили в колонию, составил «список улучшений самого себя», которому решил следовать во время заключения. Изучение Корана и Сунны попали в данный перечень. Навальный добавил, что хочет проникнуть «в суть» ислама. Также основатель ФБК сообщил, что заказал себе в колонию Тору с комментариями Раши.