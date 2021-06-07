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В Бурятии ужесточили ограничения из-за роста случаев коронавируса

Ведомости

Бурятия усиливает ограничительные меры из-за ухудшения обстановки с распространением коронавируса. В связи с этим ограничена работа общепита, отменены все массовые мероприятия, вузы переходят на «удаленку», сообщает пресс-служба администрации региона.

Из-за того, что Бурятия по темпам прироста вышла на третье место по России, власти республики ограничили время работы общепита до 23:00, а число посетителей за одним столом сокращено до четырех человек без учета детей. Также отменены или перенесены все запланированные на июнь массовые мероприятия. Спортивные соревнования пройдут без участия зрителей.

Кроме того, работодателям рекомендовано перевести большинство сотрудников на удаленку, вузы и колледжи отправлены на дистанционное обучение. Органы власти, службы и ведомства временно приостановили проведение личных приемов граждан.

«На сегодняшний день республика занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Московской и Ленинградской областей», — объяснили необходимость ограничений в администрации Бурятии. Отмечается, что за неделю с 31 мая число пациентов с коронавирусом в стационарах увеличилось в три раза, а заполненность коечного фонда на утро 7 июня составила 91%.

По данным оперштаба на 7 июня, в целом в России за последние сутки коронавирус выявили у 9429 человек. кончались 330 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 135 866. Умерли за все время пандемии 124 117 человек. В Москве за сутки выявили 3266 случаев заражения, выздоровели 1568 человек. Скончались 59 пациентов. В Москве всего 1 201 273 случая болезни. В топ-5 по численному приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+854), Московская (+787), Нижегородская (+158) и Ростовская (+156) области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных