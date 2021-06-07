В Бурятии ужесточили ограничения из-за роста случаев коронавируса

По данным оперштаба на 7 июня, в целом в России за последние сутки коронавирус выявили у 9429 человек. кончались 330 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 135 866. Умерли за все время пандемии 124 117 человек. В Москве за сутки выявили 3266 случаев заражения, выздоровели 1568 человек. Скончались 59 пациентов. В Москве всего 1 201 273 случая болезни. В топ-5 по численному приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+854), Московская (+787), Нижегородская (+158) и Ростовская (+156) области.