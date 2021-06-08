В сети появилось видео внезапной проверки Шойгу военкомата в Москве

Шойгу возмутило отсутствие в военкомате необходимого оборудования. На кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?», — задал вопрос министр. Официально в Минобороны не комментировали это видео.