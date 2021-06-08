В сети появилось видео внезапной проверки Шойгу военкомата в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой. Видео появилось в блоге одного из пользователей платформы «Яндекс. Дзен».
Шойгу возмутило отсутствие в военкомате необходимого оборудования. На кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?», — задал вопрос министр. Официально в Минобороны не комментировали это видео.
В 2019 г. Шойгу поручил разобраться с «бездушием и формализмом» военкоматов при работе с людьми. Формально в связи с пандемией в 2020 г. Минобороны переводило сотрудников военкоматов на удаленную работу. Таким образом, у россиян призывного возраста и их родителей отпала необходимость лично посещать военные комиссариаты, вся работа была переведена в онлайн.