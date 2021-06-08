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В сети появилось видео внезапной проверки Шойгу военкомата в Москве

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой. Видео появилось в блоге одного из пользователей платформы «Яндекс. Дзен».

Шойгу возмутило отсутствие в военкомате необходимого оборудования. На кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?», — задал вопрос министр. Официально в Минобороны не комментировали это видео.

В 2019 г. Шойгу поручил разобраться с «бездушием и формализмом» военкоматов при работе с людьми. Формально в связи с пандемией в 2020 г. Минобороны переводило сотрудников военкоматов на удаленную работу. Таким образом, у россиян призывного возраста и их родителей отпала необходимость лично посещать военные комиссариаты, вся работа была переведена в онлайн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных