В Минздраве отметили высокую летальность среди пациентов с коронавирусом

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем во многих странах. При этом глава российского государства отметил, что многие люди пренебрегают требованиями, которые призывают соблюдать врачи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что пандемия не закончилась, и призвал проявлять осторожность.