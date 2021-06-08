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В Минздраве отметили высокую летальность среди пациентов с коронавирусом

Ведомости

Высокая летальность среди зараженных коронавирусом пациентов наблюдается в России, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев в ходе пленарного заседания Госдумы, трансляция которого велась на ее сайте.

«Ситуация стабилизировалась. Часть людей переболела, часть людей привита. Мы видим достаточно высокую летальность пациентов», – сказал Гриднев, отметив, что без системной вакцинации пандемию не победить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем во многих странах. При этом глава российского государства отметил, что многие люди пренебрегают требованиями, которые призывают соблюдать врачи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что пандемия не закончилась, и призвал проявлять осторожность.

По данным оперативного штаба на 8 июня, в России за последние сутки выявили 9977 новых случаев коронавируса, 8883 человека выздоровели, 379 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 124 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Путин оценил обстановку с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных