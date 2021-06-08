В Минздраве отметили высокую летальность среди пациентов с коронавирусом
Высокая летальность среди зараженных коронавирусом пациентов наблюдается в России, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев в ходе пленарного заседания Госдумы, трансляция которого велась на ее сайте.
«Ситуация стабилизировалась. Часть людей переболела, часть людей привита. Мы видим достаточно высокую летальность пациентов», – сказал Гриднев, отметив, что без системной вакцинации пандемию не победить.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем во многих странах. При этом глава российского государства отметил, что многие люди пренебрегают требованиями, которые призывают соблюдать врачи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что пандемия не закончилась, и призвал проявлять осторожность.
По данным оперативного штаба на 8 июня, в России за последние сутки выявили 9977 новых случаев коронавируса, 8883 человека выздоровели, 379 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 124 тыс. летальных исходов.