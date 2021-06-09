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При пожаре в больнице Рязани погибли три человека

Ведомости

Три человека погибли в результате пожара в реанимации больницы им. Н.А. Семашко в Рязани, сообщило главное управление МЧС по Рязанской области.

Пожар произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении на первом этаже больницы. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позже их число выросло до трех человек, еще восемь госпитализированы. Среди пострадавших одна медсестра. По данным МЧС, пожарные вместе с администрацией больницы эвакуировали 44 человека, из них у 34 COVID-19, сообщил «Интерфакс». Площадь возгорания составила 15 кв. метров. В 4:17 по местному времени пожар был полностью ликвидирован.

В правительстве региона «РИА Новостям» рассказали, что причиной смерти пациентов стало отравление угарным газом. По факту пожара региональное управление СК России организовало проверку, пишет ТАСС.

По данным источников «Интерфакса» и «Московского Комсомольца», причиной пожара могло стать неисправное оборудование. «Рассматриваются различные версии пожара, включая неисправное медицинское оборудование, а также системы жизнеобеспечения, проводку, не выдержавшую нагрузки», — утверждал собеседник агентства.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех медучреждений региона на соблюдение требований пожарной безопасности, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Денис Арапов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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