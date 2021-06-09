При пожаре в больнице Рязани погибли три человека
Три человека погибли в результате пожара в реанимации больницы им. Н.А. Семашко в Рязани, сообщило главное управление МЧС по Рязанской области.
Пожар произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении на первом этаже больницы. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позже их число выросло до трех человек, еще восемь госпитализированы. Среди пострадавших одна медсестра. По данным МЧС, пожарные вместе с администрацией больницы эвакуировали 44 человека, из них у 34 COVID-19, сообщил «Интерфакс». Площадь возгорания составила 15 кв. метров. В 4:17 по местному времени пожар был полностью ликвидирован.
В правительстве региона «РИА Новостям» рассказали, что причиной смерти пациентов стало отравление угарным газом. По факту пожара региональное управление СК России организовало проверку, пишет ТАСС.
По данным источников «Интерфакса» и «Московского Комсомольца», причиной пожара могло стать неисправное оборудование. «Рассматриваются различные версии пожара, включая неисправное медицинское оборудование, а также системы жизнеобеспечения, проводку, не выдержавшую нагрузки», — утверждал собеседник агентства.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех медучреждений региона на соблюдение требований пожарной безопасности, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Денис Арапов.