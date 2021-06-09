При пожаре в больнице Рязани погибли три человека

Пожар произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении на первом этаже больницы. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позже их число выросло до трех человек, еще восемь госпитализированы. Среди пострадавших одна медсестра. По данным МЧС, пожарные вместе с администрацией больницы эвакуировали 44 человека, из них у 34 COVID-19, сообщил «Интерфакс». Площадь возгорания составила 15 кв. метров. В 4:17 по местному времени пожар был полностью ликвидирован.