Истребитель ВВС Болгарии пропал с радаров над Черным морем
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла-21», пропал с радаров над Черным морем. Об этом сообщило министерство обороны республики.
Связь с пилотом была потеряна прошедшей ночью. Сейчас ведется поисково-спасательная операция. ВВС прекратило тактические учения с боевыми стрельбами «Шабла 21».
«Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС», — говорится в сообщении министерства.