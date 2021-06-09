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Истребитель ВВС Болгарии пропал с радаров над Черным морем

Ведомости

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла-21», пропал с радаров над Черным морем. Об этом сообщило министерство обороны республики.

Связь с пилотом была потеряна прошедшей ночью. Сейчас ведется поисково-спасательная операция. ВВС прекратило тактические учения с боевыми стрельбами «Шабла 21».

«Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС», — говорится в сообщении министерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных