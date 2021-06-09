Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами и призвал навести порядок

Вчера в блоге одного из пользователей «Яндекс.Дзен» было опубликовано видео, как Шойгу пришел в один из военкоматов Москвы с внезапной проверкой. Министра возмутило, что в военкомате не было необходимого оборудования. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — задал вопрос министр.