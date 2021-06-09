Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами и призвал навести порядок
Министр обороны Сергей Шойгу поручил привести военкоматы в России в образцовый вид и сделать их современными. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что проект будет выполнен за год.
Вчера в блоге одного из пользователей «Яндекс.Дзен» было опубликовано видео, как Шойгу пришел в один из военкоматов Москвы с внезапной проверкой. Министра возмутило, что в военкомате не было необходимого оборудования. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — задал вопрос министр.
В 2019 г. Шойгу поручил разобраться с «бездушием и формализмом» военкоматов при работе с людьми. Формально в связи с пандемией в 2020 г. Минобороны переводило сотрудников военкоматов на удаленную работу. Таким образом, у россиян призывного возраста и их родителей отпала необходимость лично посещать военные комиссариаты, вся работа была переведена в онлайн.