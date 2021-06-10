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Суд приговорил вступившего в ИГ жителя Владикавказа к 15 годам колонии

Ведомости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Владикавказа, вступившего в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) и готовившего взрыв в административных зданиях города, к 15 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Алексанянц признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также со штрафом в размере 30 тыс. рублей», — сообщил агентству представитель суда. В ходе расследования было установлено, что житель Владикавказа в 2020 г. принес присягу ИГ. Он согласился совершить в городе взрыв в зданиях органов власти, но при подготовке теракта его задержали правоохранители.

В конце мая ФСБ сообщила, что предотвратила в Ставропольском крае два теракта в преддверии майских праздников. По данным спецслужбы, к ним также были причастны двое сторонников ИГ. Они планировали устроить теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства.

Сторонников ИГ задержали, в ходе обыска у них изъяли «средства террора». Один из задержанных — гражданин России, житель Ставрополя. Второй — уроженец Средней Азии.

Ранее по теме: Директор ФСБ заявил о предотвращении 78 терактов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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