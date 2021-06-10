Суд приговорил вступившего в ИГ жителя Владикавказа к 15 годам колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Владикавказа, вступившего в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) и готовившего взрыв в административных зданиях города, к 15 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Алексанянц признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также со штрафом в размере 30 тыс. рублей», — сообщил агентству представитель суда. В ходе расследования было установлено, что житель Владикавказа в 2020 г. принес присягу ИГ. Он согласился совершить в городе взрыв в зданиях органов власти, но при подготовке теракта его задержали правоохранители.
В конце мая ФСБ сообщила, что предотвратила в Ставропольском крае два теракта в преддверии майских праздников. По данным спецслужбы, к ним также были причастны двое сторонников ИГ. Они планировали устроить теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства.
Сторонников ИГ задержали, в ходе обыска у них изъяли «средства террора». Один из задержанных — гражданин России, житель Ставрополя. Второй — уроженец Средней Азии.