Суд приговорил вступившего в ИГ жителя Владикавказа к 15 годам колонии

«Алексанянц признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также со штрафом в размере 30 тыс. рублей», — сообщил агентству представитель суда. В ходе расследования было установлено, что житель Владикавказа в 2020 г. принес присягу ИГ. Он согласился совершить в городе взрыв в зданиях органов власти, но при подготовке теракта его задержали правоохранители.