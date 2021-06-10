В Москве во второй половине июня ожидается тридцатиградусная жара
В Москве во второй половине июня ожидается температура воздуха до +30℃, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Вторая половина текущего месяца будет действительно более теплой и солнечной — 13-18℃ по ночам, и днем уже скоро увидим 25-30℃», — сказал Тишковец.
По его словам, сейчас температурный фон в Москве держится в пределах нормы и даже немного превышает ее. «Не стоит и на первую половину июня ругаться и спрашивать, где же лето. Вообще-то температура у нас на полградуса выше нормы. Нужно понимать, что норма для Москвы — это 21℃ с небольшим хвостиком. Поэтому у нас и сейчас все идет ровно», — пояснил он.
По данным Гидрометцентра, 10 июня в Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В отдельных районах гроза. Максимальная температура — 19-21℃, по области 18-23°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.