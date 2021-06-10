В Москве во второй половине июня ожидается тридцатиградусная жара

По его словам, сейчас температурный фон в Москве держится в пределах нормы и даже немного превышает ее. «Не стоит и на первую половину июня ругаться и спрашивать, где же лето. Вообще-то температура у нас на полградуса выше нормы. Нужно понимать, что норма для Москвы — это 21℃ с небольшим хвостиком. Поэтому у нас и сейчас все идет ровно», — пояснил он.