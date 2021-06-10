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В Москве во второй половине июня ожидается тридцатиградусная жара

Ведомости

В Москве во второй половине июня ожидается температура воздуха до +30℃, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Вторая половина текущего месяца будет действительно более теплой и солнечной — 13-18℃ по ночам, и днем уже скоро увидим 25-30℃», — сказал Тишковец.

По его словам, сейчас температурный фон в Москве держится в пределах нормы и даже немного превышает ее. «Не стоит и на первую половину июня ругаться и спрашивать, где же лето. Вообще-то температура у нас на полградуса выше нормы. Нужно понимать, что норма для Москвы — это 21℃ с небольшим хвостиком. Поэтому у нас и сейчас все идет ровно», — пояснил он.

По данным Гидрометцентра, 10 июня в Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В отдельных районах гроза. Максимальная температура — 19-21℃, по области 18-23°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных