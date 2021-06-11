Хакеры получили доступ к исходному коду игры FIFA 21
Злоумышленники похитили исходный код видеоигры FIFA 21 и игрового движка Frostbite, сообщает BBC со ссылкой на компанию-производителя компьютерных игр Electronic Arts.
«Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда было украдено ограниченное количество исходного кода игры и связанных с ним инструментов», — говорится в заявлении пресс-секретаря EA. По его словам, хакеры не получили доступ к персональным данным игроков.
По данным издания Vice, злоумышленники на одном из форумов в сети сообщили о похищении 780 гигабайт данных. Там же хакеры предлагают пользователям купить их.
«Мы уже провели работу по улучшению безопасности и не ожидаем влияния на наши игры или наш бизнес. Мы активно работаем с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами в рамках этого продолжающегося уголовного расследования», — отметила пресс-секретарь EA. По словам эксперта по кибербезопасности Бретт Кэллоу, теперь исходный код, разработанный компанией, может быть скопирован другими разработчиками, пишет CNN.
Electronic Arts является американским издателем видеоигр, в числе которых серии Battlefield, The Sims, Need For Speed и NHL.