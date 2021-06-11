Хакеры получили доступ к исходному коду игры FIFA 21

«Мы уже провели работу по улучшению безопасности и не ожидаем влияния на наши игры или наш бизнес. Мы активно работаем с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами в рамках этого продолжающегося уголовного расследования», — отметила пресс-секретарь EA. По словам эксперта по кибербезопасности Бретт Кэллоу, теперь исходный код, разработанный компанией, может быть скопирован другими разработчиками, пишет CNN.