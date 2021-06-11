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Хакеры получили доступ к исходному коду игры FIFA 21

Ведомости

Злоумышленники похитили исходный код видеоигры FIFA 21 и игрового движка Frostbite, сообщает BBC со ссылкой на компанию-производителя компьютерных игр Electronic Arts.

«Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда было украдено ограниченное количество исходного кода игры и связанных с ним инструментов», — говорится в заявлении пресс-секретаря EA. По его словам, хакеры не получили доступ к персональным данным игроков.

По данным издания Vice, злоумышленники на одном из форумов в сети сообщили о похищении 780 гигабайт данных. Там же хакеры предлагают пользователям купить их.

«Мы уже провели работу по улучшению безопасности и не ожидаем влияния на наши игры или наш бизнес. Мы активно работаем с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами в рамках этого продолжающегося уголовного расследования», — отметила пресс-секретарь EA. По словам эксперта по кибербезопасности Бретт Кэллоу, теперь исходный код, разработанный компанией, может быть скопирован другими разработчиками, пишет CNN.

Electronic Arts является американским издателем видеоигр, в числе которых серии Battlefield, The Sims, Need For Speed и NHL.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных