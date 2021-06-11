В России впервые с февраля за сутки выявили более 12 000 случаев COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 12 505 человек, следует из статистики оперштаба на 11 июня — в предыдущий раз число случаев коронавируса превысило 12 000 22 февраля, тогда в стране было зарегистрировано 12 604 заболевших. Скончались за сутки 396 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 180 454. Умерли за все время пандемии 125 674 человека.
Вчера, 10 июня, оперштаб сообщил об 11 699 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 5853 случая заражения коронавирусом, выздоровел 3061 человек, скончались 60 пациентов. Вчера впервые с января в столице выявили более 5 тыс. случаев COVID-19 за сутки. За все время пандемии в столице выявили 1 220 312 случаев болезни.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+863), Московская (+837), Нижегородская (+177) и Ростовская (+158) области.
За сутки в России полностью выздоровели 10 188 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 782 183. Продолжают лечение 272 597.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 174 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,4 млн случаев, Индии (более 29,2 млн), Бразилии (свыше 17,2 млн), Франции (более 5,7 млн) и Турции (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.