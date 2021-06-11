В России впервые с февраля за сутки выявили более 12 000 случаев COVID-19

В России за последние сутки коронавирус выявили у 12 505 человек, следует из статистики оперштаба на 11 июня — в предыдущий раз число случаев коронавируса превысило 12 000 22 февраля, тогда в стране было зарегистрировано 12 604 заболевших. Скончались за сутки 396 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 180 454. Умерли за все время пандемии 125 674 человека.