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В России впервые с февраля за сутки выявили более 12 000 случаев COVID-19

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 12 505 человек, следует из статистики оперштаба на 11 июня — в предыдущий раз число случаев коронавируса превысило 12 000 22 февраля, тогда в стране было зарегистрировано 12 604 заболевших. Скончались за сутки 396 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 180 454. Умерли за все время пандемии 125 674 человека.

Вчера, 10 июня, оперштаб сообщил об 11 699 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 5853 случая заражения коронавирусом, выздоровел 3061 человек, скончались 60 пациентов. Вчера впервые с января в столице выявили более 5 тыс. случаев COVID-19 за сутки. За все время пандемии в столице выявили 1 220 312 случаев болезни.

В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+863), Московская (+837), Нижегородская (+177) и Ростовская (+158) области.

За сутки в России полностью выздоровели 10 188 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 782 183. Продолжают лечение 272 597.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 174 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,4 млн случаев, Индии (более 29,2 млн), Бразилии (свыше 17,2 млн), Франции (более 5,7 млн) и Турции (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных