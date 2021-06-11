Акционист Крисевич задержан после стрельбы на Красной площади
Полиция задержала художника-акциониста Павла Крисевича после того, как он устроил стрельбу на Красной площади в Москве, сообщил его адвокат Сергей Тельнов.
«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД "Китай-город", где он сейчас находится», — сказал Тельнов агентству ТАСС.
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что во время манифеста Крисевич попытался изобразить выстрел себе в голову. Собеседник издания уточнил, что оружие было заряжено холостыми патронами. Агентство также узнало, что вместе с акционистом была задержана журналистка Ника Самусик.
Кадры с Красной площади ранее опубликовал Telegram-канал Readovka. Из подписи к видео следует, что Крисевич сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом — себе в голову. После этого полиция повалила его на землю, а затем — увела. Другой адвокат акциониста Мансур Гульманов уточнил, что молодой человек не получил серьезного вреда здоровью.
Это не первая акция Крисевича. 5 ноября прошлого года напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, надев окровавленную набедренную повязку и привязав к рукам крест, он разжег огонь и встал за ним на табуретку. Тем самым молодой человек сымитировал распятие. В итоге его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и присудили административный арест на 15 суток. По данным ТАСС, после акции Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов (РУДН). В феврале он подал иск о восстановлении в Гагаринский суд Москвы, однако тот признал законность отчисления.