Акционист Крисевич задержан после стрельбы на Красной площади

Это не первая акция Крисевича. 5 ноября прошлого года напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, надев окровавленную набедренную повязку и привязав к рукам крест, он разжег огонь и встал за ним на табуретку. Тем самым молодой человек сымитировал распятие. В итоге его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и присудили административный арест на 15 суток. По данным ТАСС, после акции Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов (РУДН). В феврале он подал иск о восстановлении в Гагаринский суд Москвы, однако тот признал законность отчисления.