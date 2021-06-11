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Акционист Крисевич задержан после стрельбы на Красной площади

Ведомости

Полиция задержала художника-акциониста Павла Крисевича после того, как он устроил стрельбу на Красной площади в Москве, сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД "Китай-город", где он сейчас находится», — сказал Тельнов агентству ТАСС.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что во время манифеста Крисевич попытался изобразить выстрел себе в голову. Собеседник издания уточнил, что оружие было заряжено холостыми патронами. Агентство также узнало, что вместе с акционистом была задержана журналистка Ника Самусик.

Кадры с Красной площади ранее опубликовал Telegram-канал Readovka. Из подписи к видео следует, что Крисевич сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом — себе в голову. После этого полиция повалила его на землю, а затем — увела. Другой адвокат акциониста Мансур Гульманов уточнил, что молодой человек не получил серьезного вреда здоровью.

Это не первая акция Крисевича. 5 ноября прошлого года напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, надев окровавленную набедренную повязку и привязав к рукам крест, он разжег огонь и встал за ним на табуретку. Тем самым молодой человек сымитировал распятие. В итоге его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и присудили административный арест на 15 суток. По данным ТАСС, после акции Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов (РУДН). В феврале он подал иск о восстановлении в Гагаринский суд Москвы, однако тот признал законность отчисления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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