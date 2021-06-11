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В российской сборной по футболу не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Ведомости

Почти весь состав российской сборной по футболу в преддверии чемпионата Европы по футболу Евро-2020 сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного тренера команды Станислава Черчесова. Исключением стал полузащитник Андрей Мостовой, результат тестирования которого показал неблагоприятный результат.

«(Защитник московского "Динамо" Роман) Евгеньев прошел весь сбор. (Защитник Илья) Самошников до сих пор травмирован. Поэтому дозаявлен (вместо Мостового) Евгеньев. Вчера вечером и сегодня утром все делали тесты — все остальные "чистые"», — сказал Черчесов журналистам на пресс-конференции.

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мостовой пропустит турнир, отмечает агентство.

Сборной России на чемпионате предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Первый матч российской команды состоится 12 июня на стадионе Крестовский в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Евро-2020 был перенесен на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 станет 16-ым чемпионатом Европы по футболу. В групповом этапе турнира примут участие сборные 24 стран. В честь 60-летия с момента проведения первого турнира чемпионат 2020 г. планировалось провести на 12 стадионах 12 городов 11 стран Европы. На стадионе в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей турнира, шесть из них — групповой стадии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных