В российской сборной по футболу не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Ранее Евро-2020 был перенесен на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 станет 16-ым чемпионатом Европы по футболу. В групповом этапе турнира примут участие сборные 24 стран. В честь 60-летия с момента проведения первого турнира чемпионат 2020 г. планировалось провести на 12 стадионах 12 городов 11 стран Европы. На стадионе в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей турнира, шесть из них — групповой стадии.