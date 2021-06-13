Корабли Тихоокеанского флота завершили развертывание в рамках учений

«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», — рассказал он (цитата по ТАСС).