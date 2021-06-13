Корабли Тихоокеанского флота завершили развертывание в рамках учений
Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) России завершили развертывание в рамках проведения учений, сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФа контр-адмирал Константин Кабанцов.
«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», — рассказал он (цитата по ТАСС).
В учениях принимают участие противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Учения посвящены в том числе вопросам управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования.