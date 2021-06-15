Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35

Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске выросло до 35 человек, 20 из них госпитализированы, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее сообщалось о 25 пострадавших, в том числе одном ребенке.