Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35
Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске выросло до 35 человек, 20 из них госпитализированы, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее сообщалось о 25 пострадавших, в том числе одном ребенке.
«Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавших помощь оказана амбулаторно», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что более 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам источника, люди продолжают обращаться за помощью. Некоторых пострадавших доставили в больницу проезжавшие мимо машины.
Губернатор региона Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска проанализировать обоснованность размещения АЗС и АЗГС в жилых кварталах и в непосредственной близости от них. Также глава региона поручил проверить наличие договоров аренды у АЗС, сроки этих договоров и другие документы.
Пожар на АЗГС в Новосибирске произошел в 18:03 по местному времени. В МЧС рассказали, что тушение пожара осложнялось взрывами газовых баллонов и емкостей с топливом. СУСК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).