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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35

Ведомости

Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске выросло до 35 человек, 20 из них госпитализированы, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее сообщалось о 25 пострадавших, в том числе одном ребенке.

«Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавших помощь оказана амбулаторно», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что более 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам источника, люди продолжают обращаться за помощью. Некоторых пострадавших доставили в больницу проезжавшие мимо машины.

Губернатор региона Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска проанализировать обоснованность размещения АЗС и АЗГС в жилых кварталах и в непосредственной близости от них. Также глава региона поручил проверить наличие договоров аренды у АЗС, сроки этих договоров и другие документы.

Пожар на АЗГС в Новосибирске произошел в 18:03 по местному времени. В МЧС рассказали, что тушение пожара осложнялось взрывами газовых баллонов и емкостей с топливом. СУСК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее по теме: В Новосибирске возбудили дело после пожара на АЗС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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