В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 14 185 человек, следует из статистики оперштаба на 15 июня. Скончались за сутки 379 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 236 593. Умерли за все время пандемии 127 180 человек.
Вчера, 14 июня, оперштаб сообщил об 13 721 новом случае.
В Москве за сутки выявили 6805 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3045 человек, скончался 71 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 248 112 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1135), Санкт-Петербург (+902), республика Бурятия (+205) и Нижегородская область (+192).
За сутки в России полностью выздоровели 8597 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 818 244. Продолжают лечение 291 169.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 176 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,4 млн случаев, Индии (более 29,5 млн), Бразилии (свыше 17,4 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.