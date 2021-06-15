В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 176 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,4 млн случаев, Индии (более 29,5 млн), Бразилии (свыше 17,4 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.