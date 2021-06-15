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В Подмосковье усилили контроль за ношением масок

Ведомости

Власти Подмосковья усилят контроль за соблюдением масочного режима, сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области. С 13 по 20 июня в регионе ввели обязательный масочный режим в общественных местах.

В сообщении говорится, что уполномоченные организации будут проверять соблюдение масочного режима в магазинах, аптеках, транспорте, в местах общего пользования МКД, медицинских организациях, такси и в компаниях, продолжающих работать.

Руководитель управления Роман Каратаев добавил, что к проверкам привлекут дополнительные силы от полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИБДД будут проверять ношение масок водителями и пассажирами общественного транспорта и такси. С 15 июня будут проходить проверки в часы пик на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках.

В управлении добавили, что злостные нарушители масочного режима будут оштрафованы. Граждане могут получить штраф от 1000 до 30 тыс. руб., должностные лица – от 10 до 50 тыс. руб., ИП – от 30 до 50 тыс. руб., юридические лица – от 100 до 300 тыс. руб. Также власти могут приостановить деятельность организации за нарушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных