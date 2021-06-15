В Подмосковье усилили контроль за ношением масок
Власти Подмосковья усилят контроль за соблюдением масочного режима, сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области. С 13 по 20 июня в регионе ввели обязательный масочный режим в общественных местах.
В сообщении говорится, что уполномоченные организации будут проверять соблюдение масочного режима в магазинах, аптеках, транспорте, в местах общего пользования МКД, медицинских организациях, такси и в компаниях, продолжающих работать.
Руководитель управления Роман Каратаев добавил, что к проверкам привлекут дополнительные силы от полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИБДД будут проверять ношение масок водителями и пассажирами общественного транспорта и такси. С 15 июня будут проходить проверки в часы пик на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках.
В управлении добавили, что злостные нарушители масочного режима будут оштрафованы. Граждане могут получить штраф от 1000 до 30 тыс. руб., должностные лица – от 10 до 50 тыс. руб., ИП – от 30 до 50 тыс. руб., юридические лица – от 100 до 300 тыс. руб. Также власти могут приостановить деятельность организации за нарушения.