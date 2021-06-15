В Подмосковье усилили контроль за ношением масок

В управлении добавили, что злостные нарушители масочного режима будут оштрафованы. Граждане могут получить штраф от 1000 до 30 тыс. руб., должностные лица – от 10 до 50 тыс. руб., ИП – от 30 до 50 тыс. руб., юридические лица – от 100 до 300 тыс. руб. Также власти могут приостановить деятельность организации за нарушения.