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Присвоившей $1 млн экс-эксперту МИД Агальцовой дали пять лет колонии

Ведомости

Пресненский суд Москвы признал виновной в присвоении $1 млн бывшего главного эксперта валютно-финансового Департамента МИД России Наталью Агальцеву и приговорил ее к пяти годам колонии. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

«Агальцова Н.Г., признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Она добавила, что Агальцовой также изменили меру пресечения и взяли под стражу в зале суда.

«Гражданский иск МИД России удовлетворён частично, в размере 67 461 271 руб. 48 коп», — добавили в Преснеском суда.

В декабре 2019 г. МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных в кассе валютно-финансового департамента в главном здании ведомства на Смоленской площади в Москве. По факту исчезновения денег было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой по делу стала главный эксперт валютно-финансового департамента МИД, 49-летняя Наталья Агальцова. Ее задержали вместе 29-летним сожителем Василием Маковозом.

Маковоза отпустили через несколько дней без предъявления обвинения, в сентябре 2020 г. он стал проходить в уголовном деле как свидетель. Агальцову суд заключил под домашний арест, изначально — по обвинению в преступлении по ст. 158 УК (кража). Затем ее переквалифицировали в ст. 160 УК (присвоение или растрата).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных