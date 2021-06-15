Присвоившей $1 млн экс-эксперту МИД Агальцовой дали пять лет колонии
Пресненский суд Москвы признал виновной в присвоении $1 млн бывшего главного эксперта валютно-финансового Департамента МИД России Наталью Агальцеву и приговорил ее к пяти годам колонии. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
«Агальцова Н.Г., признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Она добавила, что Агальцовой также изменили меру пресечения и взяли под стражу в зале суда.
«Гражданский иск МИД России удовлетворён частично, в размере 67 461 271 руб. 48 коп», — добавили в Преснеском суда.
В декабре 2019 г. МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных в кассе валютно-финансового департамента в главном здании ведомства на Смоленской площади в Москве. По факту исчезновения денег было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой по делу стала главный эксперт валютно-финансового департамента МИД, 49-летняя Наталья Агальцова. Ее задержали вместе 29-летним сожителем Василием Маковозом.
Маковоза отпустили через несколько дней без предъявления обвинения, в сентябре 2020 г. он стал проходить в уголовном деле как свидетель. Агальцову суд заключил под домашний арест, изначально — по обвинению в преступлении по ст. 158 УК (кража). Затем ее переквалифицировали в ст. 160 УК (присвоение или растрата).