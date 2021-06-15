Присвоившей $1 млн экс-эксперту МИД Агальцовой дали пять лет колонии

Маковоза отпустили через несколько дней без предъявления обвинения, в сентябре 2020 г. он стал проходить в уголовном деле как свидетель. Агальцову суд заключил под домашний арест, изначально — по обвинению в преступлении по ст. 158 УК (кража). Затем ее переквалифицировали в ст. 160 УК (присвоение или растрата).