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Разработчик изучит эффективность «Спутника V» против «московского штамма» COVID-19

Ведомости

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи исследует эффективность вакцины «Спутник V» против «московского штамма» коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«В настоящее время ведется изучение московского штамма и эффективности против него "Спутника V", мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования», — сообщил Гинцбург.

По данным оперштаба на 15 июня, в России за сутки зарегистрировано 14 185 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,2 млн. Выздоровели от коронавируса 4,8 млн пациентов, погибли – 127 тыс. человек. В Москве за сутки выявили 6805 случаев заражения. В последние дни число случаев заражения в Москве и в целом в России растет.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных