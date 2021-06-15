Разработчик изучит эффективность «Спутника V» против «московского штамма» COVID-19
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи исследует эффективность вакцины «Спутник V» против «московского штамма» коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
«В настоящее время ведется изучение московского штамма и эффективности против него "Спутника V", мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования», — сообщил Гинцбург.
По данным оперштаба на 15 июня, в России за сутки зарегистрировано 14 185 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,2 млн. Выздоровели от коронавируса 4,8 млн пациентов, погибли – 127 тыс. человек. В Москве за сутки выявили 6805 случаев заражения. В последние дни число случаев заражения в Москве и в целом в России растет.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».