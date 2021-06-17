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Аэропорт Симферополя не принимает рейсы из-за выкатившегося за ВПП самолета

Ведомости

В аэропорту Симферополя самолет Boeing частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Рейсы авиаузлом в настоящее время не принимаются и не отправляются.

«Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются», — говорится в сообщении аэропорта.

Всего задерживается прилет 11 самолетов. Три из них отправились на запасной аэродром. Пострадавших в результате инцидента нет.

«Визуально повреждений нет, но самолет потом будут обследовать специалисты. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе авиаузла подчеркнули, что ВПП «находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных