Аэропорт Симферополя не принимает рейсы из-за выкатившегося за ВПП самолета
В аэропорту Симферополя самолет Boeing частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Рейсы авиаузлом в настоящее время не принимаются и не отправляются.
«Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются», — говорится в сообщении аэропорта.
Всего задерживается прилет 11 самолетов. Три из них отправились на запасной аэродром. Пострадавших в результате инцидента нет.
«Визуально повреждений нет, но самолет потом будут обследовать специалисты. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе авиаузла подчеркнули, что ВПП «находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок».