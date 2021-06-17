Аэропорт Симферополя не принимает рейсы из-за выкатившегося за ВПП самолета

«Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются», — говорится в сообщении аэропорта.