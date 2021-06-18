Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Путин наложил вето на ужесточение закона о фейковой информации

Ведомости

Президент России Владимир Путин наложил вето на ужесточение закона о распространении фейковой информации в СМИ. Соответствующий законопроект внесли депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко 25 июня прошлого года, он уже был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Это следует из карточки законопроекта на сайте Госдумы. Там же указано, что законопроект направлен в комитет по информполитике на заключение.

Поправка вносилась в ст.57 закона о СМИ «Освобождение от ответственности», которая освобождает главного редактора, редакцию и журналистов от ответственности за цитирование «ложных и противоправных материалов» других СМИ. Авторы закона предлагали сохранить эту норму только для случаев, когда цитируется издание, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности.

Ревенко отказался от комментариев «Ведомостям». Боярский не ответил на запрос «Ведомостей». Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн не ответил на звонки «Ведомостей».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике от КПРФ Александр Ющенко говорит, что не видел данных о причинах ветирования закона президентом. Но закон «достаточно сырой» и открывает возможность благодаря новой процедуре «признавать фейками практически любую информацию» СМИ, сказал он.

Этот законопроект изначально был внесен в качестве поправок к федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым уточняются правила возрастной маркировки анонсов зрелищных мероприятий в СМИ, особенно в случае претензий со стороны Роскомнадзора. Позже в законопроект Боярского и Ревенко добавили также поправки к закону «О СМИ», однако в пояснительной записке объясняется лишь необходимость уточнения правил возрастной маркировки рекламы мероприятий.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных