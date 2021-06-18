Путин наложил вето на ужесточение закона о фейковой информации

Президент России Владимир Путин наложил вето на ужесточение закона о распространении фейковой информации в СМИ. Соответствующий законопроект внесли депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко 25 июня прошлого года, он уже был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Это следует из карточки законопроекта на сайте Госдумы. Там же указано, что законопроект направлен в комитет по информполитике на заключение.