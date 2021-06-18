Путин наложил вето на ужесточение закона о фейковой информации
Президент России Владимир Путин наложил вето на ужесточение закона о распространении фейковой информации в СМИ. Соответствующий законопроект внесли депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко 25 июня прошлого года, он уже был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Это следует из карточки законопроекта на сайте Госдумы. Там же указано, что законопроект направлен в комитет по информполитике на заключение.
Поправка вносилась в ст.57 закона о СМИ «Освобождение от ответственности», которая освобождает главного редактора, редакцию и журналистов от ответственности за цитирование «ложных и противоправных материалов» других СМИ. Авторы закона предлагали сохранить эту норму только для случаев, когда цитируется издание, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности.
Ревенко отказался от комментариев «Ведомостям». Боярский не ответил на запрос «Ведомостей». Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн не ответил на звонки «Ведомостей».
Зампред комитета Госдумы по информационной политике от КПРФ Александр Ющенко говорит, что не видел данных о причинах ветирования закона президентом. Но закон «достаточно сырой» и открывает возможность благодаря новой процедуре «признавать фейками практически любую информацию» СМИ, сказал он.
Этот законопроект изначально был внесен в качестве поправок к федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым уточняются правила возрастной маркировки анонсов зрелищных мероприятий в СМИ, особенно в случае претензий со стороны Роскомнадзора. Позже в законопроект Боярского и Ревенко добавили также поправки к закону «О СМИ», однако в пояснительной записке объясняется лишь необходимость уточнения правил возрастной маркировки рекламы мероприятий.