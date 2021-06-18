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Число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в Москве выросло в четыре раза

Ведомости

На прививку от коронавируса в Москве за последние сутки записались почти 42 тыс. жителей, показатель за неделю вырос в четыре раза, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло: мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 000 жителей Москвы», — сказала она.

По словам Раковой, подобная статистика говорит о том, что жители города осознают серьезность ситуации с коронавирусом и хотят сделать прививку как можно быстрее. «Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации», — резюмировала вице-мэр.

Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря — 8203 случаев. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице стремительно ухудшается. Более того, он отметил, что такая динамика стала «достаточно неожиданной», поскольку власти, наоборот, ожидали снижения количества заражений коронавирусом.

Сегодня глава города продлил действие ограничительных мер до 29 июня. Кроме того, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа.

Ранее по теме: Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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