Число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в Москве выросло в четыре раза

«За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло: мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 000 жителей Москвы», — сказала она.