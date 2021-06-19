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В Москве коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом планируют увеличить до 24 000

Ведомости

В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет почти 17 000, в ближайшие две недели его планируют нарастить до 24 000. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

«Два дня назад городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова была вновь полностью перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. К уже имеющимся на тот момент мощностям в больнице было развернуто 1600 коек. Также пациентов с COVID-19 начали принимать в родерах на территориях действующих коронавирусных стационаров. К настоящему моменту в столице развернуто почти 17 000 коек. Прием пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детских больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территории восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд нарастим до 24 000», – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, дополнительные койки будут развернуты в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах: в ближайшие дни – ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ №24 и родере на территории клиники, клинической больнице Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ГКБ №51, госпитале для ветеранов войн №3 и родере на территории больницы, федеральном научно-клиническом центре ФМБА, ГКБ №17 с родером, детской инфекционной больнице №6 и ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого; через неделю — ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана, нефрологическом корпусе ГКБ №52 с родером на территории стационара, а также еще одного родера на территории ГКБ №17; примерно через две недели – ГКБ №31.

Напомним, в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19.  По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва», которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 и будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Подробная информация опубликована на сайте. Также в столичных вузах началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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