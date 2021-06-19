В Москве коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом планируют увеличить до 24 000

Напомним, в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва», которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 и будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Подробная информация опубликована на сайте. Также в столичных вузах началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.