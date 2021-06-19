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Подозреваемого в убийстве студентки из США в Нижегородской области задержали

Ведомости

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве американской студентки в Нижегородской области, сообщается на сайте СК России.

«Следователями СК при тесном взаимодействии с региональным ГУ МВД  по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщали в поисково-спасательном центре «Рысь», студентка из США Кетрин Сироу перестала выходить на связь 15 июня. В СК уточнили, что вечером в тот день она вышла из дома и села в неизвестное авто, после чего перестала выходить на связь. Сегодня ее нашли мертвой. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных