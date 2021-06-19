Подозреваемого в убийстве студентки из США в Нижегородской области задержали

Как сообщали в поисково-спасательном центре «Рысь», студентка из США Кетрин Сироу перестала выходить на связь 15 июня. В СК уточнили, что вечером в тот день она вышла из дома и села в неизвестное авто, после чего перестала выходить на связь. Сегодня ее нашли мертвой. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).