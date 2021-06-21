В России четвертый день подряд выявлено более 17 000 случаев COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 378 человек, следует из статистики оперштаба на 21 июня. Скончались за сутки 440 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 334 204. Умерли за все время пандемии 129 801 человек.
Выше отметки 17 тыс. число заражений в сутки удерживается четвертый день подряд, на пике оно достигало — 19 июня — отметки в 17 906 случаев. Вчера, 20 июня, оперштаб сообщил о 17 611 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 7584 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3098 человек, скончались 79 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 294 154 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1811 — рекорд с начала пандемии), Санкт-Петербург (+1046), Нижегородская область (+268), республика Бурятия (+243) и Воронежская область (+199).
За сутки в России полностью выздоровели 8361 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 878 333. Продолжают лечение 326 070.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 178 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,5 млн случаев, Индии (более 29,9 млн), Бразилии (свыше 17,9 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.