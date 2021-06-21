В России четвертый день подряд выявлено более 17 000 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 7584 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3098 человек, скончались 79 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 294 154 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1811 — рекорд с начала пандемии), Санкт-Петербург (+1046), Нижегородская область (+268), республика Бурятия (+243) и Воронежская область (+199).