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Больше 40% россиян признались в интернет-зависимости

Ведомости

42% россиян заявили, что у них есть интернет-зависимость, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В исследовании приняли участие 1600 респондентов из 220 населенных пунктов.

По данным опроса, 11% опрошенных однозначно уверены, что у них есть интернет-зависимость, 31% — скорее уверены в этом. 58% респондентов сообщили, что у них нет зависимости от гаджетов и интернета. Интернет-зависимость чаще испытывают женщины: 43% против 40% мужчин. Реже других зависят от интернета и устройств люди старше 45 лет – 32%.

54% опрошенных никогда сознательно не отказываются от интернета. 21% опрошенных ежедневно устраивает «цифровой детокс». Чаще всего это делают женщины: 24% против 18% мужчин. 10% опрошенных устраивают себе отдых от интернета и гаджетов раз в неделю или раз в месяц, 4% — несколько раз в год.

Эксперты Аналитического центра НАФИ в результате опроса выяснили, что россияне проводят за компьютерами, смартфонами и планшетами в среднем по шесть часов в день. За время пандемии этот показатель у многих увеличился. Больше всего времени за экранами цифровых устройств проводят жители Центрального федерального округа (по семь часов в сутки), молодежь 18–24 лет (по восемь часов), люди с высшим образованием (по семь часов), руководители (по восемь часов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных