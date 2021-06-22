Больше 40% россиян признались в интернет-зависимости
По данным опроса, 11% опрошенных однозначно уверены, что у них есть интернет-зависимость, 31% — скорее уверены в этом. 58% респондентов сообщили, что у них нет зависимости от гаджетов и интернета. Интернет-зависимость чаще испытывают женщины: 43% против 40% мужчин. Реже других зависят от интернета и устройств люди старше 45 лет – 32%.
54% опрошенных никогда сознательно не отказываются от интернета. 21% опрошенных ежедневно устраивает «цифровой детокс». Чаще всего это делают женщины: 24% против 18% мужчин. 10% опрошенных устраивают себе отдых от интернета и гаджетов раз в неделю или раз в месяц, 4% — несколько раз в год.
Эксперты Аналитического центра НАФИ в результате опроса выяснили, что россияне проводят за компьютерами, смартфонами и планшетами в среднем по шесть часов в день. За время пандемии этот показатель у многих увеличился. Больше всего времени за экранами цифровых устройств проводят жители Центрального федерального округа (по семь часов в сутки), молодежь 18–24 лет (по восемь часов), люди с высшим образованием (по семь часов), руководители (по восемь часов).