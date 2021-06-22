Больше 40% россиян признались в интернет-зависимости

Эксперты Аналитического центра НАФИ в результате опроса выяснили, что россияне проводят за компьютерами, смартфонами и планшетами в среднем по шесть часов в день. За время пандемии этот показатель у многих увеличился. Больше всего времени за экранами цифровых устройств проводят жители Центрального федерального округа (по семь часов в сутки), молодежь 18–24 лет (по восемь часов), люди с высшим образованием (по семь часов), руководители (по восемь часов).