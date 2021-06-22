В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве вожатую детского лагеря

По данным следствия, обе вожатые проживали в комнате в одном из детских лагерей, где проходили студенческую практику. Преступление «совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения». «22 июня 2021 г. в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе в помещении для проживания обнаружено тело 20-летней вожатой с 3 ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате», — говорится в сообщении подмосковного управления СК.