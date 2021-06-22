В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве вожатую детского лагеря
В подмосковном Пушкино задержали 23-летнюю вожатую детского лагеря, ее подозревают в убийстве 20-летней коллеги. Об этом сообщают в управлении Следственного комитета по Московской области.
По данным следствия, обе вожатые проживали в комнате в одном из детских лагерей, где проходили студенческую практику. Преступление «совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения». «22 июня 2021 г. в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе в помещении для проживания обнаружено тело 20-летней вожатой с 3 ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате», — говорится в сообщении подмосковного управления СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК, максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, причиной конфликта стал спор девушек о том, кто из них лучший вожатый. В результате девушки ранили друг друга, одна скончалась, а другая поранила руку, когда пыталась выхватить нож из рук соперницы. По данным источника «РИА Новости», инцидент произошел в лагере «Лесной лорд», который работает на базе Лицея одаренных российских детей (ЛОРД) РГСУ.