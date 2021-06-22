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В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве вожатую детского лагеря

Ведомости

В подмосковном Пушкино задержали 23-летнюю вожатую детского лагеря, ее подозревают в убийстве 20-летней коллеги. Об этом сообщают в управлении Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, обе вожатые проживали в комнате в одном из детских лагерей, где проходили студенческую практику. Преступление «совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения». «22 июня 2021 г. в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе в помещении для проживания обнаружено тело 20-летней вожатой с 3 ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате», — говорится в сообщении подмосковного управления СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК, максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, причиной конфликта стал спор девушек о том, кто из них лучший вожатый. В результате девушки ранили друг друга, одна скончалась, а другая поранила руку, когда пыталась выхватить нож из рук соперницы. По данным источника «РИА Новости», инцидент произошел в лагере «Лесной лорд», который работает на базе Лицея одаренных российских детей (ЛОРД) РГСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных