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В США россиянина обвинили в экспорте военного оборудования в Россию

Ведомости

В США предъявили обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию военного оборудования пяти лицам, в том числе гражданину России. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

«В частности, обвиняемые якобы экспортировали тепловизионные прицелы и очки ночного видения без лицензии в нарушение закона о контроле за экспортом оружия», — говорится в сообщении.

Согласно судебным документам, 17 июня были арестованы 59-летняя Елена Шифрин и 55-летний Владимир Придача из штата Иллинойс, гражданство которых не уточняется. По данным следствия, за почти четыре года они купили десятки тепловизионных устройств стоимостью от $5000 до $10 000 у продавцов по всей территории США. Покупка такого оружия контролируется Международными правилами торговли оружием.

Также суд обвинил в незаконном экспорте оружия 45-летнего гражданина России Бориса Полосина, 52-летнего гражданина Израиля Владимира Гохмана и 39-летнего гражданина Израиля Игоря Панчерникова, который большую часть времени действия схемы жил в Калифорнии.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые покупали оружие под вымышленными именами. Затем оружие спрятали среди других товаров, которые не контролируются при экспорте в Россию, и отправили его туда, используя псевдонимы и ложные адреса. Им грозит до 25 лет тюрьмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных