В США россиянина обвинили в экспорте военного оборудования в Россию

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые покупали оружие под вымышленными именами. Затем оружие спрятали среди других товаров, которые не контролируются при экспорте в Россию, и отправили его туда, используя псевдонимы и ложные адреса. Им грозит до 25 лет тюрьмы.