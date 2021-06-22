В США россиянина обвинили в экспорте военного оборудования в Россию
В США предъявили обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию военного оборудования пяти лицам, в том числе гражданину России. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.
«В частности, обвиняемые якобы экспортировали тепловизионные прицелы и очки ночного видения без лицензии в нарушение закона о контроле за экспортом оружия», — говорится в сообщении.
Согласно судебным документам, 17 июня были арестованы 59-летняя Елена Шифрин и 55-летний Владимир Придача из штата Иллинойс, гражданство которых не уточняется. По данным следствия, за почти четыре года они купили десятки тепловизионных устройств стоимостью от $5000 до $10 000 у продавцов по всей территории США. Покупка такого оружия контролируется Международными правилами торговли оружием.
Также суд обвинил в незаконном экспорте оружия 45-летнего гражданина России Бориса Полосина, 52-летнего гражданина Израиля Владимира Гохмана и 39-летнего гражданина Израиля Игоря Панчерникова, который большую часть времени действия схемы жил в Калифорнии.
В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые покупали оружие под вымышленными именами. Затем оружие спрятали среди других товаров, которые не контролируются при экспорте в Россию, и отправили его туда, используя псевдонимы и ложные адреса. Им грозит до 25 лет тюрьмы.