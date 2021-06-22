В Москве за сутки умерли рекордное число пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 86 смертей из-за коронавируса, это максимум с начала пандемии, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В России зафиксировано 546 летальных случаев среди зараженных, это рекордно число смертей по стране с 11 февраля.
За последние сутки в России выявили 16 715 случаев заражения коронавирусом. Ниже 17 тыс. прирост заболевших опустился впервые с 18 июня. 21 июня оперштаб сообщил о 17 378 случаях COVID-19.
За весь период коронавирусом заразились 5 350 919 человек. Вылечились от вируса 4 889 450 пациентов, погибли – 130 347. За сутки выздоровели от 11 117 человек.
В топ регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Московская область – 1871 случай, Санкт-Петербург – 1065, Нижегородская область – 269, Бурятия – 247, Крым – 201 случай заражения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,6 млн случаев заражения, на втором месте Индия – почти 30 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 18 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,4 млн. Всего в мире зарегистрировано 178,8 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн случаев смерти от него.