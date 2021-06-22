Власти Москвы оценили возможность введения локдауна из-за коронавируса

«Принимать его надо только в крайнем случае», – сказала Ракова. Несмотря на то, что эта мера является наиболее эффективной в борьбе с коронавирусом и через две-три недели приводит к резкому снижению заболеваемости, она наносит «колоссальный удар» по экономике города, отметила заммэра. По ее словам, весной прошлого года у властей Москвы «не было выбора». Сейчас же в России разработаны эффективные вакцины от коронавируса и есть развитая медицинская система.