Власти Москвы оценили возможность введения локдауна из-за коронавируса
Решение о введении локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19 надо принимать только в крайнем случае, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
«Принимать его надо только в крайнем случае», – сказала Ракова. Несмотря на то, что эта мера является наиболее эффективной в борьбе с коронавирусом и через две-три недели приводит к резкому снижению заболеваемости, она наносит «колоссальный удар» по экономике города, отметила заммэра. По ее словам, весной прошлого года у властей Москвы «не было выбора». Сейчас же в России разработаны эффективные вакцины от коронавируса и есть развитая медицинская система.
Ракова отметила, что в последние три недели в Москве наблюдается «взрывной» рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев за этот период увеличилось почти на 100%, при этом 90% из них приходится на индийский штамм вируса, который является более заразным, чем уханьский, чаще приводит к госпитализации и в большей степени затрагивает людей трудоспособного возраста. Уровень госпитализации в столице также является «крайне высоким», за вчерашний день в городе госпитализировали более 1900 человек.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.
По данным оперативного штаба на 22 июня, в Москве за последние сутки выявили 6555 новых случаев коронавируса, 3458 человек выздоровели, 86 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.