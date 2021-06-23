В России за сутки выявили 17 594 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки 12 660 человек выздоровели от коронавируса, 548 — скончались. За весь период пандемии в России выявили 5 368 513 случаев заражения коронавирусом. 4 902 110 пациентов вылечились от вируса, 130 895 – погибли.
22 июня оперштаб сообщил о 16 715 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 6534 новых пациента с коронавирусом, за весь период – 1 307 243. В городе продолжают лечиться от вируса 158 592 человека, 1 126 965 пациентов выздоровели от коронавируса, 21 686 человек умерли. В Московской области выявили 2323 случая заражения COVID-19. Выше отметки в 2 тыс. число заражений в Подмосковье поднялось впервые с начала пандемии.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Московская область – 2323 случая заражения, Санкт-Петербург – 1092 случая, Нижегородская область – 291, Бурятия – 255, Крым – 210 случаев заражения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,6 млн случаев, на втором месте Индия – 30 млн, на третьем месте Бразилия – 18 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,4 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.