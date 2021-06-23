В России за сутки выявили 17 594 случая коронавируса

В Москве за сутки выявили 6534 новых пациента с коронавирусом, за весь период – 1 307 243. В городе продолжают лечиться от вируса 158 592 человека, 1 126 965 пациентов выздоровели от коронавируса, 21 686 человек умерли. В Московской области выявили 2323 случая заражения COVID-19. Выше отметки в 2 тыс. число заражений в Подмосковье поднялось впервые с начала пандемии.