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В России за сутки выявили 17 594 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки 12 660 человек выздоровели от коронавируса, 548 — скончались. За весь период пандемии в России выявили 5 368 513 случаев заражения коронавирусом. 4 902 110 пациентов вылечились от вируса, 130 895 – погибли.

22 июня оперштаб сообщил о 16 715 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 6534 новых пациента с коронавирусом, за весь период – 1 307 243. В городе продолжают лечиться от вируса 158 592 человека, 1 126 965 пациентов выздоровели от коронавируса, 21 686 человек умерли. В Московской области выявили 2323 случая заражения COVID-19. Выше отметки в 2 тыс. число заражений в Подмосковье поднялось впервые с начала пандемии.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Московская область – 2323 случая заражения, Санкт-Петербург – 1092 случая, Нижегородская область – 291, Бурятия – 255, Крым – 210 случаев заражения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,6 млн случаев, на втором месте Индия – 30 млн, на третьем месте Бразилия – 18 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,4 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных