В Бурятии объявили двухнедельный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19
Из-за роста заболеваемости, госпитализаций и рекордной смертности от коронавируса в Бурятии с 27 июня по 11 июля прекращают работу все предприятия кроме продуктовых магазинов, транспорта, СМИ и жизнеобеспечивающих служб. Бурятия стала первым регионом России, который объявил локдаун из-за третьей волны коронавируса.
«На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ», — говорится в сообщении администрации Бурятии (цитата по «РИА Новости»). Две недели с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочими.
Кроме того, в республике ограничили доступ к местам массового отдыха, в том числе, в направлении Байкала и озера Щучье,. Детям до 14 лет разрешено выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Публикацию соответствующего указа главы республики с пояснением деталей анонсировали на четверг, 24 июня.
По данным оперштаба, 23 июня в Бурятии была зафиксирована рекордная с начала пандемии смертность от коронавируса — умерло 22 пациента, причем предыдущий антирекорд было побит накануне (21 смерть). Заразились за сутки 255 человек, 87 выздоровело. С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 42 177 случаев, из них летальных — 1071.
До этого власти Бурятии уже допускали введение локдауна в случае суточного прироста заболевших в районе 260 человек. С конца мая в республике из-за роста заболеваемости была приостановлена плановая медпомощь. 23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о планах каких-либо регионов вводить локдаун.