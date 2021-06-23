В Бурятии объявили двухнедельный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Кроме того, в республике ограничили доступ к местам массового отдыха, в том числе, в направлении Байкала и озера Щучье,. Детям до 14 лет разрешено выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Публикацию соответствующего указа главы республики с пояснением деталей анонсировали на четверг, 24 июня.