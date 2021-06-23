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В Бурятии объявили двухнедельный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Ведомости

Из-за роста заболеваемости, госпитализаций и рекордной смертности от коронавируса в Бурятии с 27 июня по 11 июля прекращают работу все предприятия кроме продуктовых магазинов, транспорта, СМИ и жизнеобеспечивающих служб. Бурятия стала первым регионом России, который объявил локдаун из-за третьей волны коронавируса.

«На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ», — говорится в сообщении администрации Бурятии (цитата по «РИА Новости»). Две недели с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочими.

Кроме того, в республике ограничили доступ к местам массового отдыха, в том числе, в направлении Байкала и озера Щучье,. Детям до 14 лет разрешено выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Публикацию соответствующего указа главы республики с пояснением деталей анонсировали на четверг, 24 июня.

По данным оперштаба, 23 июня в Бурятии была зафиксирована рекордная с начала пандемии смертность от коронавируса — умерло 22 пациента, причем предыдущий антирекорд было побит накануне (21 смерть). Заразились за сутки 255 человек, 87 выздоровело. С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 42 177 случаев, из них летальных — 1071.

До этого власти Бурятии уже допускали введение локдауна в случае суточного прироста заболевших в районе 260 человек. С конца мая в республике из-за роста заболеваемости была приостановлена плановая медпомощь. 23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о планах каких-либо регионов вводить локдаун. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных