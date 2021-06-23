В СИЗО Москвы начали вакцинацию «Спутником V»

«Прививать будут "Спутником V" во всех СИЗО Москвы, согласно установленному графику», — рассказал Мельников. Он добавил, что в СИЗО будут прививать только «Спутником V». Первый компонент вакцины получили женщины, которые содержатся в СИЗО-6.