В СИЗО Москвы начали вакцинацию «Спутником V»
Вакцинация от коронавируса «Спутником V» подозреваемых и обвиняемых началась в СИЗО Москвы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.
«Прививать будут "Спутником V" во всех СИЗО Москвы, согласно установленному графику», — рассказал Мельников. Он добавил, что в СИЗО будут прививать только «Спутником V». Первый компонент вакцины получили женщины, которые содержатся в СИЗО-6.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».