Следственный комитет начал проверку санатория Управделами президента

Прокуратура сообщила, что в действиях должностных лиц, которые заключали такие договоры, есть признаки злоупотребления и превышения должностных полномочий (ст. 285 и 286 УК), халатности (ст. 293 УК) и самоуправства (ст. 330 УК). В письме говорится, что прокуратура отправила документы в следственное управление СКР в Домодедово для проведения проверки.