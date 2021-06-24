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Следственный комитет начал проверку санатория Управделами президента

Ведомости

Следственный отдел по городу Домодедово проводит проверку экономической деятельности санатория «Бор» Управления делами президента, сообщил РБК со ссылкой на письмо прокуратуры Московской области в адрес директора санатория Георгия Колупаева. Источник в СКР подтвердил информацию.

В письме говорится, что, согласно акту ревизии, в 2017-2018 годах при заключении договоров на заезд групп занижалась стоимость услуг санатория. Общая сумма недополученных доходов: 2,7 млн руб. за питание и 28,4 млн руб. за проживание.

Прокуратура сообщила, что в действиях должностных лиц, которые заключали такие договоры, есть признаки злоупотребления и превышения должностных полномочий (ст. 285 и 286 УК), халатности (ст. 293 УК) и самоуправства (ст. 330 УК). В письме говорится, что прокуратура отправила документы в следственное управление СКР в Домодедово для проведения проверки.

Издание направило запросы в пресс-службы СУ СКР по Московской области и прокуратуры региона. В пресс-службе Управделами президента сообщили, что руководство санатория обратилось в правоохранительные органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных