Следственный комитет начал проверку санатория Управделами президента
В письме говорится, что, согласно акту ревизии, в 2017-2018 годах при заключении договоров на заезд групп занижалась стоимость услуг санатория. Общая сумма недополученных доходов: 2,7 млн руб. за питание и 28,4 млн руб. за проживание.
Прокуратура сообщила, что в действиях должностных лиц, которые заключали такие договоры, есть признаки злоупотребления и превышения должностных полномочий (ст. 285 и 286 УК), халатности (ст. 293 УК) и самоуправства (ст. 330 УК). В письме говорится, что прокуратура отправила документы в следственное управление СКР в Домодедово для проведения проверки.
Издание направило запросы в пресс-службы СУ СКР по Московской области и прокуратуры региона. В пресс-службе Управделами президента сообщили, что руководство санатория обратилось в правоохранительные органы.