Власти Аргентины оценили безопасность вакцины «Спутник V»
Исследование безопасности вакцины «Спутник V» Минздрава Аргентины показало, что препарат может вызывать мягкие побочные эффекты, говорится на сайте правительства страны.
«Согласно исследованию Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, у вакцины «Спутник V» наблюдается низкое число серьезных побочных эффектов и благоприятные показатели безопасности», — сообщили в правительстве.
Исследование проводилось в провинции Буэнос-Айрес с 29 декабря 2020 г. по 3 июня 2021 г. В этот период жители Аргентины получили 2,8 млн доз «Спутника V». В правительстве страны отметили, что за время исследования не было зафиксировано смертей, связанных с российской вакциной.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».
Аргентина 23 декабря одобрила использование российского препарата от COVID-19. В январе газета La Nacion со ссылкой на отчет Минздрава страны писала, что осложнения после вакцинации «Спутником V» были выявлены у 1% пациентов. В министерстве отмечали, что все побочные эффекты носили легкий характер.