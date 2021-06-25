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Власти Аргентины оценили безопасность вакцины «Спутник V»

Ведомости

Исследование безопасности вакцины «Спутник V» Минздрава Аргентины показало, что препарат может вызывать мягкие побочные эффекты, говорится на сайте правительства страны.

«Согласно исследованию Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, у вакцины «Спутник V» наблюдается низкое число серьезных побочных эффектов и благоприятные показатели безопасности», — сообщили в правительстве.

Исследование проводилось в провинции Буэнос-Айрес с 29 декабря 2020 г. по 3 июня 2021 г. В этот период жители Аргентины получили 2,8 млн доз «Спутника V». В правительстве страны отметили, что за время исследования не было зафиксировано смертей, связанных с российской вакциной.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Аргентина 23 декабря одобрила использование российского препарата от COVID-19. В январе газета La Nacion со ссылкой на отчет Минздрава страны писала, что осложнения после вакцинации «Спутником V» были выявлены у 1% пациентов. В министерстве отмечали, что все побочные эффекты носили легкий характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных