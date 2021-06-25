Гидрометцентр предупредил о сухих грозах в Москве

В субботу температура в Москве поднимется до 34 градусов, а в воскресенье — до 33. При этом в понедельник воздух прогреется не более чем до 31 градуса, и ко вторнику этот показатель может снизиться сразу на 9 градусов, варьируясь от 22 до 27. Затем температура снова вырастет.