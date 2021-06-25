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Гидрометцентр предупредил о сухих грозах в Москве

Ведомости

Сухие грозы могут наблюдаться в воскресенье, 27 июня, в столичном регионе, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», — сказала она в интервью «Российской газете».

Как пояснила Паршина, при такой погоде в облаках сталкиваются частицы пыли и капли воды. Так как они разнозаряженные, слышны раскаты грома. При этом дождя как такового не возникает.

В субботу температура в Москве поднимется до 34 градусов, а в воскресенье — до 33. При этом в понедельник воздух прогреется не более чем до 31 градуса, и ко вторнику этот показатель может снизиться сразу на 9 градусов, варьируясь от 22 до 27. Затем температура снова вырастет.

23 июня в московском метеобюро сообщили, что июнь этого года стал самым жарким с 1879 г., писал «Интерфакс». Так, в среду температура воздуха в Москве достигла рекордных 34,8 градусов, отметили синоптики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных