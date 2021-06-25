Гидрометцентр предупредил о сухих грозах в Москве
Сухие грозы могут наблюдаться в воскресенье, 27 июня, в столичном регионе, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», — сказала она в интервью «Российской газете».
Как пояснила Паршина, при такой погоде в облаках сталкиваются частицы пыли и капли воды. Так как они разнозаряженные, слышны раскаты грома. При этом дождя как такового не возникает.
В субботу температура в Москве поднимется до 34 градусов, а в воскресенье — до 33. При этом в понедельник воздух прогреется не более чем до 31 градуса, и ко вторнику этот показатель может снизиться сразу на 9 градусов, варьируясь от 22 до 27. Затем температура снова вырастет.
23 июня в московском метеобюро сообщили, что июнь этого года стал самым жарким с 1879 г., писал «Интерфакс». Так, в среду температура воздуха в Москве достигла рекордных 34,8 градусов, отметили синоптики.