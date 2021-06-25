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В России второй день подряд выявили более 20 000 новых случаев COVID-19

Ведомости

В России за сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Вчера впервые с середины января зарегистрировали более 20 тыс. заражений (20 182 случая). Сегодня зафиксирована рекордная с 24 декабря суточная смертность пациентов с COVID-19 — скончался 601 больной (декабрьский рекорд — 635 смертей).

Максимума с начала пандемии достигла суточная смертность и в Москве (98 летальных исходов). В столице за сутки выявили 7916 человек, 4 558 выздоровели. С начала пандемии число случаев коронавируса в столице достигло 1 323 757. Умерли от инфекции с марта 2020 г. 21 876 жителей Москвы.

В топ-5 по числу заражений за сутки остаются Московская область (+2436), Санкт-Петербург (+1194), Нижегородская область(+311), Бурятия (+ 281) и Воронежская область (+239).

Всего с начала пандемии в России выявлено 5 409 088 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 064 летальных исхода, выздоровели 4 929 639 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,6 млн случаев, на втором месте Индия – 30 млн, на третьем месте Бразилия – 18 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,4 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных