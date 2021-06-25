В России второй день подряд выявили более 20 000 новых случаев COVID-19

Максимума с начала пандемии достигла суточная смертность и в Москве (98 летальных исходов). В столице за сутки выявили 7916 человек, 4 558 выздоровели. С начала пандемии число случаев коронавируса в столице достигло 1 323 757. Умерли от инфекции с марта 2020 г. 21 876 жителей Москвы.