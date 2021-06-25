В России второй день подряд выявили более 20 000 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Вчера впервые с середины января зарегистрировали более 20 тыс. заражений (20 182 случая). Сегодня зафиксирована рекордная с 24 декабря суточная смертность пациентов с COVID-19 — скончался 601 больной (декабрьский рекорд — 635 смертей).
Максимума с начала пандемии достигла суточная смертность и в Москве (98 летальных исходов). В столице за сутки выявили 7916 человек, 4 558 выздоровели. С начала пандемии число случаев коронавируса в столице достигло 1 323 757. Умерли от инфекции с марта 2020 г. 21 876 жителей Москвы.
В топ-5 по числу заражений за сутки остаются Московская область (+2436), Санкт-Петербург (+1194), Нижегородская область(+311), Бурятия (+ 281) и Воронежская область (+239).
Всего с начала пандемии в России выявлено 5 409 088 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 064 летальных исхода, выздоровели 4 929 639 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,6 млн случаев, на втором месте Индия – 30 млн, на третьем месте Бразилия – 18 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,4 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.