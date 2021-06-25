МВД изъяло более тонны наркотиков в Ярославской области и Московском регионе
Полицейские пресекли деятельность преступной группировки, которая производила синтетические наркотики в Ярославской области и сбывала их через интернет в Московском регионе, сообщил ТАСС со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева. По данным ведомства, силовики изъяли более тонны наркотиков.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими задержаны активные участники группы. Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а если точнее, то 1 287 кг, прекурсоры, а также соответствующее оборудование», — сообщил Колокольцев. Он рассказал, что производственные мощности двух ликвидированных нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать около 1,5 млн средних разовых доз наркотиков.
Колокольцев добавил, что полицейские вышли на след участников группировки, когда обнаружили в деревне Ишманово в Ярославской области тайник с 20 кг вещества под названием «соль». Далее они вычислили курьера, который поставлял оптовые партии наркотиков в Московский регион.
Следователи возбудили три уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Двое задержанных находятся под арестом, третий – под подпиской о невыезде.