МВД изъяло более тонны наркотиков в Ярославской области и Московском регионе

Следователи возбудили три уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Двое задержанных находятся под арестом, третий – под подпиской о невыезде.