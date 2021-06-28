Более трети работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам

Аналитики отметили, что 54% представителей компаний уже повысили зарплаты в этом году. Чаще всего зарплаты увеличивали на 10% — об этом заявили 60%. 36% компаний повышают зарплаты на 10-30%, 3% компаний – на 30-50%, 1% предприятий – в 1,5-2 раза.