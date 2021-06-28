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Более трети работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам

Ведомости

Более трети – 36% — работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам во втором полугодии этого года, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В опросе приняли участие более 1000 представителей российских компаний.

Согласно результатам опроса, 62% опрошенных не планируют менять размер зарплат сотрудников, 2% — планируют понизить их.

Аналитики отметили, что 54% представителей компаний уже повысили зарплаты в этом году. Чаще всего зарплаты увеличивали на 10% — об этом заявили 60%. 36% компаний повышают зарплаты на 10-30%, 3% компаний – на 30-50%, 1% предприятий – в 1,5-2 раза.

В этом году еще не повышали зарплаты 43% компаний. 3% заявили, что зарплаты снизились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных