На Камчатке введут ПЦР-тесты для въезда туристов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил разработать нормативную базу по правилам въезда в регион туристов и вахтовиков, сообщается на сайте региона.
«Туристам, въезжающим на полуостров, нужно будет предоставлять данные о вакцинировании либо результаты ПЦР-теста на отсутствие в организме новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Кроме того, на полуострове с июля будут введены ограничения по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Отмечается, что в первую очередь такие ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли.
«Нам необходимо ввести более жёсткие нормативные требования, касающиеся прибытия на полуостров работников на путину. Я попрошу Андрея Георгиевича Здетоветского вместе с рыбопромышленниками организовать въезд работников на путину только при наличии у них прививки», — приводит пресс-служба региона слова губернатора. Он напомнил о вспышке коронавируса в Озерной, отметив, что распространение инфекции является сейчас одним из главных факторов риска.
По данным оперштаба на 27 июня, в России коронавирус выявили у 20 538 человек. Умерли 599 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 451 291. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 133 282 человека. В Камчатском крае за сутки было выявлено 40 заболевших.