На Камчатке введут ПЦР-тесты для въезда туристов

«Нам необходимо ввести более жёсткие нормативные требования, касающиеся прибытия на полуостров работников на путину. Я попрошу Андрея Георгиевича Здетоветского вместе с рыбопромышленниками организовать въезд работников на путину только при наличии у них прививки», — приводит пресс-служба региона слова губернатора. Он напомнил о вспышке коронавируса в Озерной, отметив, что распространение инфекции является сейчас одним из главных факторов риска.