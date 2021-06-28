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На Камчатке введут ПЦР-тесты для въезда туристов

Ведомости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил разработать нормативную базу по правилам въезда в регион туристов и вахтовиков, сообщается на сайте региона.

«Туристам, въезжающим на полуостров, нужно будет предоставлять данные о вакцинировании либо результаты ПЦР-теста на отсутствие в организме новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, на полуострове с июля будут введены ограничения по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Отмечается, что в первую очередь такие ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли.

«Нам необходимо ввести более жёсткие нормативные требования, касающиеся прибытия на полуостров работников на путину. Я попрошу Андрея Георгиевича Здетоветского вместе с рыбопромышленниками организовать въезд работников на путину только при наличии у них прививки», — приводит пресс-служба региона слова губернатора. Он напомнил о вспышке коронавируса в Озерной, отметив, что распространение инфекции является сейчас одним из главных факторов риска.

По данным оперштаба на 27 июня, в России коронавирус выявили у 20 538 человек. Умерли 599 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 451 291. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 133 282 человека. В Камчатском крае за сутки было выявлено 40 заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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