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В Москве начали вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов

Ведомости

В Москве начинается пилотный проект по вакцинации трудовых мигрантов из сфер торговли и услуг, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему,» — рассказал Собянин.

По его словам, на первом этапе мигрантов будут прививать вакциной «Спутник Лайт». Собянин отметил, что в дальнейшем сделать прививку от коронавируса смогут и другие категории иностранцев, в том числе самозанятые.

Пункт вакцинации работает с 9:00 до 21:00. Его пропускная способность – 2000 человек в день. Второй пункт планируется открыть 29 июня на территории ТЦ «Садовод».

О необходимости проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев президент России Владимир Путин сообщил в ходе пленарного заседания ПМЭФа. После него глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первыми смогут привиться от коронавируса иностранцы, которые работают в России. Прививки им будут делать вакциной «Спутник лайт».

27 июня Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов. Также правительство должно запустить платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных