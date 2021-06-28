В Москве начали вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов
В Москве начинается пилотный проект по вакцинации трудовых мигрантов из сфер торговли и услуг, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
«Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему,» — рассказал Собянин.
По его словам, на первом этапе мигрантов будут прививать вакциной «Спутник Лайт». Собянин отметил, что в дальнейшем сделать прививку от коронавируса смогут и другие категории иностранцев, в том числе самозанятые.
Пункт вакцинации работает с 9:00 до 21:00. Его пропускная способность – 2000 человек в день. Второй пункт планируется открыть 29 июня на территории ТЦ «Садовод».
О необходимости проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев президент России Владимир Путин сообщил в ходе пленарного заседания ПМЭФа. После него глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первыми смогут привиться от коронавируса иностранцы, которые работают в России. Прививки им будут делать вакциной «Спутник лайт».
27 июня Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов. Также правительство должно запустить платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».