Молодежь в Греции получит по 150 евро за вакцинацию от коронавируса
Власти Греции будут выплачивать молодым людям по 150 евро за первую прививку от коронавируса для стимуляции объемов вакцинирования, сообщил Reuters.
«При первом введении вакцины (они) получат предоплаченную карту в размере 150 евро. Это долг перед молодежью, подарок из благодарности», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Получить выплату смогут около 940 тыс. жителей Греции в возрасте 18-25 лет, которые уже сделали первую прививку от коронавируса или сделают ее до конца года. Молодые люди смогут потратить полученные деньги на летние каникулы или культурные мероприятия с 15 июля. Также в августе они получат месяц бесплатного мобильного интернета.
На прошлой неделе власти Греции отменили обязательное ношение масок на улице из-за снижения заболеваемости коронавирусом. С понедельника полностью привитые греки могут ходить на работу или в спортзал без тестов на вирус. В стране зарегистрировано 401 тыс. случаев заражения коронавирусом и 12,6 тыс. смертей от него. Из 11 млн населения страны полностью привито 33%.