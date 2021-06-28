Молодежь в Греции получит по 150 евро за вакцинацию от коронавируса

Получить выплату смогут около 940 тыс. жителей Греции в возрасте 18-25 лет, которые уже сделали первую прививку от коронавируса или сделают ее до конца года. Молодые люди смогут потратить полученные деньги на летние каникулы или культурные мероприятия с 15 июля. Также в августе они получат месяц бесплатного мобильного интернета.