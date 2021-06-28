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Молодежь в Греции получит по 150 евро за вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Власти Греции будут выплачивать молодым людям по 150 евро за первую прививку от коронавируса для стимуляции объемов вакцинирования, сообщил Reuters.

«При первом введении вакцины (они) получат предоплаченную карту в размере 150 евро. Это долг перед молодежью, подарок из благодарности», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Получить выплату смогут около 940 тыс. жителей Греции в возрасте 18-25 лет, которые уже сделали первую прививку от коронавируса или сделают ее до конца года. Молодые люди смогут потратить полученные деньги на летние каникулы или культурные мероприятия с 15 июля. Также в августе они получат месяц бесплатного мобильного интернета.

На прошлой неделе власти Греции отменили обязательное ношение масок на улице из-за снижения заболеваемости коронавирусом. С понедельника полностью привитые греки могут ходить на работу или в спортзал без тестов на вирус. В стране зарегистрировано 401 тыс. случаев заражения коронавирусом и 12,6 тыс. смертей от него. Из 11 млн населения страны полностью привито 33%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных